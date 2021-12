Hosbec augura un puente con ocupaciones hoteleras del 95% en Benidorm

Hosbec espera una ocupación hotelera en Benidorm superior al 90% durante este puente de la Constitución a pesar de la aparición de la variante Omicron del virus.

En declaraciones a los medios, el presidente de Hosbec Toni Mayor, admite que las restricciones que están imponiendo algunos países europeos ante el aumento de la incidencia del COvid podría afectar a la llegada de turistas este mes, sin embargo por el momento “no se ha notado”. Afirma que los hoteles de Benidorm apenas están registrando cancelaciones de las reservas de este mes de diciembre y que, incluso, en este puente de la Constitución Benidorm prevé ocupaciones por encima del 90% “o incluso 95% que en función del tiempo que nos haga, en algunos casos se podría terminar de llenar”.

Aunque la mayor parte de los destinos se llenarán de turismo mayoritariamente de origen nacional, en el caso de Benidorm Hosbec confía en que casi el 47% de las camas los ocupen turistas británicos. Todo ello teniendo en cuenta que en estos momentos Benidorm tiene un 30% de su planta hotelera cerrada cuando lo habitual en estas fechas sería un 15%.

Respecto a las reservas de Navidad Hosbec se muestra prudente y afirma a que habrá que esperar a las restricciones que puedan aplicar los gobernantes en los distintos países en función de la evolución del virus, para saber si va a tener una afección real en las reservas.

Con todo, Mayor indica que aún hay entre 7.000 y 8.000 camas que dejarán de llenarse por la ausencia de los turistas del programa Imserso. Sin embargo confía en que toda esa demanda se acumulará entre los meses de febrero a mayo “porque la gente tiene ganas de viajar”. También ha recordado que el Imserso solo supone entre 7.000 y 8.000 plazas de las 40.000 con las que cuenta Benidorm.

PASAPORTE COVID

Preguntado por la opinión de los hoteleros sobre la implantación del pasaporte Covid, Mayor afirma que el sector lo ve con buenos ojos a pesar de que inicialmente pudiera lastrar los viajes de aquellos turistas no vacunados. “Es una encerrona que los gobiernos están haciendo a la gente insolidaria que no se ha vacunado, pero lo vemos bien. Sí que puede ser una barrera más para que un porcentaje de no vacunados no viaje pero creemos que a la larga la vacunación irá a más”, ha indicado.