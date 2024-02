La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en Altea

La Guardia Civil, ha desmantelado una plantación indoor que se ubicaba en una vivienda de la Sierra de Bèrnia, en el término municipal de Altea y detenido a todos los miembros de la organización que se dedicaba a su cultivo. La intervención policial se encuadra dentro de la Operación Miller, de ámbito nacional, que desarrolla el 'Plan de Respuesta Policial al cultivo de marihuana y los beneficios del mismo'.

La investigación se iniciaba el pasado 3 de diciembre cuando una llamada de teléfono advertía a la Guardia Civil de la presencia de un hombre en una vivienda desocupada de Sierra Bèrnia. Los agentes acudieron al lugar para identificar a este hombre, encontrando en el interior de la parcela dos inmuebles, uno de ellos en obras, donde sorprendieron a cuatro hombres que en ese instante estaban podando una plantación de marihuana.

Casi mil plantas

Los agentes del instituto armado han logrado intervenir 924 plantas de marihuana, 58 kilos de cogollos envasados al vacío. Además, los ocupantes de esa vivienda habían modificado la distribución de las estancias, instalado un fuerte sistema de seguridad con cámaras de vigilancia en el interior y exterior del edificio y habían realizado enganches ilegales a la red de suministro eléctrico para poder mantener adecuadamente las plantaciones. Los agentes calculan que el fraude realizado con estas acciones suponen un perjuicio para la compañía eléctrica de uno 97.800 euros.

La Guardia Civil constataba, también, que los detenidos, de edades entre los 36 y los 62 años, formaban parte de una grupo criminal de nacionalidad ucraniana y lituana. habían alquilado una vivienda dentro de la parcela y habían aprovehado la segunda vivienda, en obras, para instalar la plantación indoor.

Puestos a disposición judicial

A los detenidos se les se les ha imputado delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a una organización o grupo criminal y han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de Benidorm, que ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para todos ellos.

