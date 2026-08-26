Finestrat pondrá en marcha el próximo 1 de septiembre una nueva edición del Bono Consumo

La Alcaldesa, Nati Algado, ha presentado esta mañana la edición del Bono Consumo Finestrat 2026, una iniciativa destinada a apoyar al comercio local, la hostelería y las empresas de servicios del municipio, al tiempo que ayuda a las familias a reducir el coste de sus compras. La campaña cuenta con una financiación de 182.930 euros aportados por la Diputación Provincial de Alicante, que se traducirán en miles de compras en establecimientos locales.

La Alcaldesa, Nati Algado, destacó durante la presentación que esta medida persigue un doble objetivo: “favorecer el ahorro de los vecinos y vecinas y, al mismo tiempo, impulsar la actividad económica del tejido empresarial local, fomentando que el gasto se realice en negocios del municipio, lo que es especialmente importante para dinamizar la actividad económica y el empleo una vez finalizada la temporada alta turística”

Los vecinos/as empadronados en Finestrat podrán adquirir bonos abonando únicamente el 50% de su valor, mientras que la otra mitad será financiada a través de esta ayuda pública. Podrán participar en esta campaña las personas empadronadas en Finestrat (a fecha 1 de septiembre de 2026), y mayores de edad en el momento de adquirir los bonos. Se pondrán a disposición bonos de 10, 20 y 50€, con un descuento directo del 50%. El límite máximo es de 200€ en bonos por persona, de los cuales 100€ son subvencionados. Los bonos podrán utilizarse en comercios, establecimientos de hostelería y empresas de servicios de Finestrat que se adhieran a la campaña.

La campaña estará activa desde el 1 de septiembre hasta el 13 de diciembre de 2026, o hasta agotar el crédito disponible. “De este modo, vamos a abarcar desde la campaña de la Vuelta al Cole hasta las compras navideñas, respondiendo a las peticiones que nos traslada la ciudadanía. Desde el consistorio recuerdan que en la edición anterior los bonos se agotaron antes de finalizar el plazo previsto, por lo que recomiendan a las personas interesadas adquirirlos con antelación para evitar quedarse sin ellos.