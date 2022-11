Fede Fuster será nuevo presidente de HOSBEC encabezando la candidatura única

Federico Fuster, actual vicepresidente de HOSBEC y CEO y copropietario de Fuster Hoteles, sucederá a Toni Mayor en la presidencia de HOSBEC al ser la única candidatura presentada en los plazos marcados por la convocatoria de la patronal Hotelera.

El proceso requiere, sin embargo, de la ratificación del cargo en Asamblea General, la cual se reunirá el próximo 2 de diciembre. La candidatura quiere ser un proyecto continuista y por ello mantiene las vicepresidencias de Javier García, Pablo Hernández y Javier Vallés por Valencia y Javier Gallego por Castellón. La única novedad es la vicepresidencia por Alicante, que la ocupará Victoria Puche. Los cargos de tesorero y contador , que ocupan hoy José Pascual Medina e Iris Blanch respectivamente, tampoco varían.

Fuster ha hablado con Onda Cero y ha destacado que esa voluntad continuista también se traducirá en seguir combatiendo los frentes que tienen por delante, como el incremento de costes energéticos, la tasa turística donde, dice, "intentaremos convencer a una pequeña parte del PSOE que son los únicos que han secundado la idea de sus socios de Unidas Podemos" o la gestión actual de los fondos Next Generation "que no pueden seguir gestionándose como hasta ahora", afirma Fuster, "porque sería desastroso" y explica que "desde Europa se está avisando que estos fondos, para que sean efectivos, tienen que fomentar la colaboración público-privada y lo que se está haciendo es sólo colaboración público-público", de esta manera, dice "los fondos Next Generation no pueden ser rupturistas ni transformadores".

Unir fuerzas

Por otro lado, también seguirá con el plan de Toni Mayor de sumar esfuerzos. Ya se ha invitado a la asociación APHA a que se integren en la patronal HOSBEC a los que "se les ha ofrecido un modelo muy similar a los de HOSBEC Valencia y Castellón en el que tienen su propio grupo de trabajo y eligen ellos un vicepresidente con dos vocales y dos asesores", precisamente, "mañana mismo se va a reunir la Junta Directiva para tratar el tema". Fuster espera que de esa reunión salga una respuesta positiva.