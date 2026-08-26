El conseller de Emergencias visita el retén de Bomberos Forestales de Callosa d’en Sarrià

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha visitado este miércoles el retén de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana en Callosa d’en Sarrià, dentro de la ronda de visitas que está realizando por las distintas bases del servicio en la Comunitat Valenciana.

El objetivo de la visita ha sido conocer de primera mano las condiciones de trabajo de los profesionales, escuchar sus reivindicaciones y necesidades de mejora y analizar, junto al Ayuntamiento, posibles actuaciones para mejorar las instalaciones y los medios disponibles en esta base.

Durante el encuentro, el conseller ha querido poner en valor la labor desarrollada por los Bomberos Forestales durante una campaña especialmente exigente por los incendios registrados este verano en la Comunitat Valenciana, con especial incidencia en la provincia de Castellón, donde también han participado efectivos destinados en la base de Callosa d’en Sarrià. Valderrama ha agradecido el trabajo de los profesionales y ha destacado la importancia de contar con medios adecuados para garantizar tanto la capacidad de respuesta ante una emergencia como la seguridad y autoprotección de los bomberos forestales.

El retén de Bomberos Forestales de Callosa d’en Sarrià ocupa una ubicación estratégica para la prevención y respuesta ante incendios forestales en la Marina Baixa, al permitir una rápida intervención en las zonas montañosas del entorno y prestar servicio al Valle de Guadalest, así como a municipios como Tàrbena y Bolulla.

El alcalde de Callosa d’en Sarrià, Andrés Molina, ha subrayado precisamente el valor estratégico de estas instalaciones y la necesidad de seguir reforzándolas.“Es muy importante la zona de ubicación y el plan estratégico dentro de Callosa, porque permite acceder a todas las montañas de alrededor, tanto a la zona del Valle de Guadalest como a Tàrbena y Bolulla. Es una zona estratégica muy buena”, ha señalado Molina.

Uno de los elementos visitados durante la jornada ha sido la nueva autobomba forestal incorporada al servicio, un vehículo de última generación adquirido por el Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana, a través de SGISE. El conseller ha destacado que estos nuevos vehículos están preparados para afrontar diferentes situaciones de emergencia y cuentan con prestaciones orientadas tanto a la intervención como a la protección de los propios efectivos.

Durante la visita también se han abordado las necesidades de mejora del propio retén. El alcalde ha señalado que, pese a que las instalaciones se mantienen en buenas condiciones, se trata de un parque construido hace años que requiere actuaciones de mejora y adaptación a las necesidades actuales de los profesionales.

Molina ha destacado la importancia de la colaboración entre el Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià y la Generalitat Valenciana para avanzar en estas actuaciones y conseguir unas instalaciones más adecuadas y confortables para los trabajadores.