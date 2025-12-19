Callosa d’en Sarrià abre al público un nuevo aparcamiento situado entre las las calles Grifo y Barranc del Xorros

El aparcamiento cuenta con una capacidad de 30 vehículos, con entrada desde Carrer del Grifo y salida al Carrer del Barranc dels Xorros, en la salida del pueblo hacia Alcoi. En concreto, este nuevo aparcamiento ofrecerá tiene 2 plazas personas con

movilidad reducida, 24 plazas de aparcamiento para coche y 6 plazas para motos.

El proyecto cuenta con una inversión de 46.107,05 euros financiados íntegramente con recursos propios del Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià en una partida presupuestaria incluida dentro del Plan de Renovación y Mejora de Aparcamientos Públicos.