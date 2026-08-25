Benidorm presenta los beneficios de la plataforma tecnológica local conectada a la PID para compartir datos y desarrollar inteligencia turística

El Ayuntamiento de Benidorm ha presentado esta mañana en el hall del Centro Cultural la nueva plataforma tecnológica turística, que está conectada con la Plataforma Inteligente de Destino (PID), impulsada por la Secretaría de Estado de Turismo y gestionada por Segittur. Esta plataforma se ha desarrollado en el marco del proyecto ‘Benidorm DTI Integra con la PID’, que es una de las iniciativas más ambiciosas emprendidas por Benidorm en materia de transformación digital del sector turístico y su implantación está alineada con la estrategia turística del Ayuntamiento, enfocada en seguir avanzando en un modelo de destino más innovador, sostenible e inteligente.

La jornada ha dado comienzo con la presentación de las características y aplicaciones el proyecto y se ha puesto el foco en los beneficios que aporta al ecosistema turístico local, a los visitantes y a las administraciones. Una explicación ofrecida por Antonio Sánchez, técnico de Promoción y Marketing de Visit Benidorm; y Jorge San Martín, Technical Product Manager de Nec Ibérica, empresa responsable de la ejecución del proyecto, quienes también han expuesto algunos casos de uso. Sánchez ha puesto el acento en que la interacción de las plataformas “nos permite mejorar nuestra promoción, hacerla más específica y decidir qué contamos, a quién, cómo, cuándo y a través de qué canales”. San Martín, por su parte, se ha centrado en dos aspectos fundamentales del portal como son “la inteligencia de localizaciones, que es un portal público de información geográfica donde el ayuntamiento tiene registrados y actualiza sus principales activos” y, por otro lado, “la interacción y fidelización, una forma inteligente de conocer al visitante y personalizar su relación con el destino”. “De esa forma es posible realizar campañas más específicas y personalizadas en función del perfil del visitante” ha concluido.

Después, un panel de expertos ha analizado la situación de los destinos inteligentes: tecnología, sostenibilidad y calidad de vida y en él han tomado parte Aida García Mayor, concejal de Innovación de Benidorm; Jordi Bataller, director de Inteligencia Turística e Innovación de Turisme Comunitat Valenciana; y Fede Fuster, presidente de Hosbec y vicepresidente de Visit Benidorm. El panel ha sido moderado por Belén Hidalgo, de Deloitte, oficina técnica del proyecto.

García Mayor ha resaltado que la PID permitirá para Benidorm “disponer de mucha información que se convertirá en conocimiento para tomar decisiones y será una herramienta de gestión municipal”. En ese sentido, la concejal de Innovación ha avanzado que propiciará “pasar de un modelo de gestión reactivo a uno predictivo, anticipativo”. Igualmente, ha considerado que la PID “es solo el punto de partida, y que el éxito será que en unos años haya habido un cambio real en la gestión”. Además, ha incidido en la importancia de la percepción que tienen los residentes sobre muchos aspectos “que ahora podremos conocer mucho mejor” y ha confiado en que para el año 2030 “haya habido realmente un cambio, que los datos sean una infraestructura de gestión del destino y que los ciudadanos tengan la percepción de que su ciudad funciona mejor”.

Jordi Bataller ha recalcado por su parte que “la tecnología sirve si hay un modelo de gestión integral del destino, aunque con Benidorm ya hay mucho camino hecho”. En ese punto ha vaticinado que “los territorios que estén mejor preparados serán los que mejor aprovechen todo lo bueno que ofrecerá la PID” y ha asegurado para cerrar que “anticiparnos a los problemas que pueda haber hará que mejoren las decisiones a adoptar”. “Si eso se consigue la PID será un éxito”, ha zanjado.

Por su lado, Fede Fuster cree que la PID “incrementará sustancialmente la eficiencia y reducirá la subjetividad” y ha afirmado que “los datos tienen valor cuando se comparten”. El presidente de Hosbec ha opinado que la plataforma “es como una gran autopista a la que se va incorporando cada vez más tráfico”.

La presentación la ha cerrado el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, quien ha destacado en varias ocasiones el valor de los datos y la PID en la toma de decisiones de una administración “que tiene a las personas en el centro de su acción”. “La ciudad es el destino, pero la diferencia es batir records de afiliación a la Seguridad Social, tener una tasa de desempleo por debajo de los dos dígitos, etc. y eso es lo que nos motiva a seguir avanzando”. Pérez ha citado como ejemplo de uso de los datos a la Benidorm Half que en el año 2014 tuvo 2.200 participantes. “Gracias a un estudio le dimos un giro de 180 grados y en 2025 hubo 9.132 corredores, de los que 4.600 eran internacionales. Eso no se hace al azar, sino analizando los datos. Se pueden utilizar los datos para cambiar el relato” ha indicado.

Otro ejemplo de cómo el uso de la información permite mejorar los resultados de la ciudad ha sido el gasto registrado en 2025 por medio de tarjetas de crédito o débito. “Fue de 41 millones de euros. En los seis primeros meses de este año ya hemos llegado a los 50 millones” ha informado el primer edil. “Las políticas públicas han de hacer atractivas las ciudades y el dato sirve para que la ciudad funcione” ha agregado. Pérez, sin embargo, ha recordado que “esto no ha empezado hoy, sino que todo lo que hemos hecho es lo que nos ha llevado hasta donde estamos”. Asimismo, se ha mostrado seguro de que la PID “nos permitirá gestionar mejor lo público, hacer mejores políticas y compartir los datos, pero será la decisión de las personas la que nos conecte con el futuro. Por eso esperamos que las políticas públicas sean lo más acertadas posible”.

Con el despliegue de este proyecto, Benidorm cuenta con una plataforma con información integrada y servicios personalizados que genera valor a tres niveles. Por un lado, para los visitantes, al ofrecer un portal unificado del destino que mejorarán la experiencia turística antes, durante y después de la estancia. En segundo lugar, para el sector turístico local, el cual a través del acceso a la inteligencia turística avanzada basada en datos en tiempo real puede adaptar la oferta, mejorar la competitividad y anticiparse a las tendencias de la demanda. Y, por último, para la propia gestión del destino, puesto que permite la interoperabilidad efectiva con la PID estatal, la toma de decisiones basada en evidencias y el refuerzo de la sostenibilidad y eficiencia en la gestión de flujos turísticos.

Entre las soluciones implementadas, además de la creación de este portal de destino unificado, también destaca el desarrollo de un módulo de inteligencia de localizaciones, para integrar, analizar y representar datos geoespaciales de diferentes fuentes sobre mapas para el análisis inteligente del impacto turístico; un sistema de fidelización; un módulo de recursos y alarmas hídricas para el control del estado de las masas de agua y la gestión de los recursos hídricos, con especial seguimiento de episodios de sequía o escasez, inundaciones, olas de calor y de frío e indicadores ambientales.

A todo ello se une el desarrollo de un sistema de aparcamientos inteligente, mediante la instalación de sensores y cámaras, que reconocerá en tiempo real el estado de las plazas de estacionamiento para personas de movilidad reducida (PMR) y de los aparcamientos disuasorios de la ciudad. Esta herramienta optimizará la disponibilidad de plazas y facilitará su localización a los usuarios.

Por último, también se implementa un sistema de control de aforo y medición de flujos, para monitorizar y controlar en tiempo real la capacidad de ocupación de distintas áreas del destino, optimizando la gestión de los espacios y mejorando la experiencia de los visitantes; al tiempo que se prevé la elaboración de contenidos multimedia, para la promoción y divulgación de los valores turísticos, culturales, patrimoniales, de accesibilidad y experienciales del destino Benidorm.

Financiación europea

El proyecto ‘Benidorm DTI Integra con la PID’, dotado con 3,1 millones de euros, se enmarca en la convocatoria de ayudas de la Secretaría de Estado de Turismo para el despliegue de plataformas tecnológicas en destinos de la Red DTI, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea — Next Generation EU.

La actuación integra la plataforma inteligente local desarrollada por el Consistorio con la Plataforma Inteligente de Destinos (PID) de la Secretaría de Estado de Turismo, consolidando a Benidorm, primer Destino Turístico Inteligente certificado del mundo en 2018, como referente en la transformación digital del sector.