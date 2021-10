Benidorm pide “sensibilidad” y saber qué medidas se aplicará a otros municipios con IA superiores

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha pedido a la Generalitat que actúe “con sensibilidad” hacia una industria turística que “ha trabajado como nunca estos 20 meses de pandemia” y hacia los destinos turísticos “que hemos hecho un esfuerzo increíble por crear, trasladar y aplicar seguridad y mantener la actividad cuando era posible y que hemos tenido limitaciones y restricciones como no ha tenido nadie en el territorio nacional”.

Pérez se ha pronunciado en estos términos, a preguntas de los periodistas, sobre la imposibilidad de que un destino turístico puedan calcular su población flotante en cada momento, como apuntaban desde la Consellería de Sanitat, para basar en ese cálculo la incidencia acumulada.

En este sentido el alcalde ha afirmado que “nadie puede conocer mejor la población flotante desde el punto de vista turístico alojativo de Benidorm que la Conselleria de Hacienda que es la que cobra todos los impuestos de forma permanente y puntual a todo lo que genera la industria turística en Benidorm”. Por lo tanto, en palabras de Pérez, afirmar que no sabe cuántas personas hay alojadas en la ciudad en este momento en los establecimientos legalmente establecidos como hoteles, campings y apartamentos turísticos, “dicho desde la Generalitat no deja en buen lugar a nadie”.

En cualquier caso, el munícipe ha manifestado con respecto a la vigilancia a la que Conselleria dice que va a someter ahora a Benidorm que “no profundizaremos nunca en nada que no sea la lealtad a las Administraciones”. Sin embargo sí reclama a la Generalitat y la Conselleria de Sanitat “el mismo trato que se ha tenido con ciudades que quintuplicaban la Incidencia Acumulada de Benidorm en otros momentos de la pandemia y que nunca salieron ni afloraron”. De hecho Pérez asegura que en estos momentos muchos municipios de la Comunitat superan y “multiplican por dos” la IA de Benidorm y “como sólo me entero por lo que comunica Conselleria, no me he enterado de cuáles son”. En estas circunstancias el alcalde opina que “sería bueno que Conselleria dijera qué medidas ha aplicado ya en aquellos municipios que duplican la IA de Benidorm para saber qué medidas están pensando aplicar en nuestra ciudad”.

Acusa a la Administración Autonómica de estar actuando “sin ninguna sensibilidad” porque “no se merece la industria estos mensajes por parte de quienes tienen la responsabilidad de trasladar tranquilidad y la verdad”.

Por último concluye que si cuando Benidorm tenía ocho veces menos Incidencia Acumulda que algún destino de costa “no se aplicaban medidas y no se ponían nombres y apellidos, tendremos que empezar a pensar mal, dicho con todo el respeto y lealtad que podemos trasladar”.