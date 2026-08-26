Innovación y Fondos Europeos

Benidorm activa su primer gemelo digital para el cálculo de su población flotante y la mejor gestión de los servicios públicos

El proyecto desplegado por Libelium integrará datos municipales y de movilidad para optimizar servicios urbanos y reforzar la seguridad en eventos

Onda Cero Marina Baixa

Benidorm |

Benidorm activa su primer gemelo digital para el cálculo de su población flotante y la mejor gestión de los servicios públicos
Benidorm activa su primer gemelo digital para el cálculo de su población flotante y la mejor gestión de los servicios públicos | Onda Cero

El Ayuntamiento de Benidorm ha puesto en marcha un gemelo digital para conocer con mayor precisión la población flotante de la ciudad y optimizar la gestión de los servicios públicos. Para ello se servirá de iris360, la plataforma de inteligencia de datos de Libelium. En concreto, la empresa ha implementado una solución específica para Benidorm que parte de un datalake centralizado con dato, entre otros, de contadores de agua, móviles, censo, afluencia de personas y parking para simular escenarios de afluencia, validar la presencia real de visitantes y anticipar la respuesta operativa urbana en tiempo real.

El alcalde, Toni Pérez, ha recordado que este proyecto se ha desarrollado dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) ‘Verde Benidorm’, financiación con fondos de la Unión Europea-Next GenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Toni Pérez ha explicado que “esta nueva herramienta, nuestro gemelo digital, nos permite ser cada vez más eficientes en la gestión, adelantándonos a las posibles necesidades y escenarios, modulando y adaptando la acción municipal a la población real que haya en cada momento y logrando en consecuencia una mejor planificación y una respuesta más ágil y certera”.

El Ayuntamiento de Benidorm ha puesto en marcha un gemelo digital para conocer con mayor precisión la población flotante de la ciudad y optimizar la gestión de los servicios públicos. Para ello se servirá de iris360, la plataforma de inteligencia de datos de Libelium. En concreto, la empresa ha implementado una solución específica para Benidorm que parte de un datalake centralizado con dato, entre otros, de contadores de agua, móviles, censo, afluencia de personas y parking para simular escenarios de afluencia, validar la presencia real de visitantes y anticipar la respuesta operativa urbana en tiempo real.

El alcalde, Toni Pérez, ha recordado que este proyecto se ha desarrollado dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) ‘Verde Benidorm’, financiación con fondos de la Unión Europea-Next GenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Toni Pérez ha explicado que “esta nueva herramienta, nuestro gemelo digital, nos permite ser cada vez más eficientes en la gestión, adelantándonos a las posibles necesidades y escenarios, modulando y adaptando la acción municipal a la población real que haya en cada momento y logrando en consecuencia una mejor planificación y una respuesta más ágil y certera”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid