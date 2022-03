ARAGONÉS & LLORET ABOGADAS

Angela Aragonés responde a las consultas jurídicas de los oyentes

Cada martes las abogadas Ángela Aragonés y María Lloret resuelven las dudas jurídicas de nuestros oyentes. En nuestra sección de hoy estas son algunas de las preguntas planteadas y resueltas: ¿Qué pasa con las mascotas cuando se divorcia la pareja? ¿Cómo sabemos en qué régimen está nuestro matrimonio? Soy fijo discontinuo y no me han vuelto a llamar, ¿qué hago? Mi padre ha fallecido y no ha dejado testamento ¿qué debemos hacer? Si quieres enviarnos tu consulta puedes hacerlo a villajoyosa@ondacero.es o a contacto@allabogadas.es