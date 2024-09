El PP de Altea acusa al alcalde de mentir sobre los terrenos de La Mallà donde se invertirán 3'74 millones de euros

El Partido Popular acusa al alcalde de Altea, Diego Zaragozí, de mentir cuando afirmó que el Ayuntamiento no podía intervenir en la red hídrica de La Mallà porque la titularidad aún no era municipal, poco antes de informar de una inversión millonaria.

El PP recuerda que Zaragozí afirmaba que el consistorio no podía actuar en la zona por no haber recepcionado las obras. Sin embargo, la pasada semana presentó por urgencia un plan de inversiones de 3’74 millones de euros. Para la portavoz del Grupo popular en Altea, Rocío Gómez, es una muestra de que a Zaragozí no le importa hacer demagogia ni falsear la realidad cuando le interesa y de que mentía cuando el PP le exigió solucionar el grave estado de las conducciones de agua potable en Altea Hills.

Onda Cero se ha puesto en contacto con el equipo de gobierno de Altea que, de momento, no han querido responder a las acusaciones de Gómez.