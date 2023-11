El Viators Barbarians prepara un nuevo Seven en la Vila Joiosa para la primavera de 2024

La Selección de Rugby Seven Viator Barbarians, selección por invitación con sede en Elche, parte hoy para Dubai donde disputará el Seven Internacional pero también con la intención de buscar rivales con una agenda disponible para los meses de primavera y mantener una reunión con la Federación que ayude a avanzar en una nueva convocatoria del una Torneo Internacional de Rugby Seven en el campo del Pantano, en La Vila Joiosa.

Así lo ha confirmado para Onda Cero el Manager de los Viators, el vilero Ignacio Dávila, organizador del anterior encuentro que enfrentó a cuatro equipos en un emocionante torneo de esta modalidad de Rugby que es modalidad olímpica.

Los Viators disputarán en Dubai el Seven de ese país junto con otros 15 clubes durante los días 1 a 3 de diciembre. Allí habrá oportunidad para confirmar a los próximos rivales del Viators en el seven vilero y de acordar los detalles con la Federación.