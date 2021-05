Última y decisiva cita para el Básket la Vila

El baloncesto de 1ª nacional de la FEBCV está "on fire". No depende sólo de sí mismo el equipo que dirige Álvaro García pero lo que sí debe hacer en cualquier caso es ganar en el próximo partido, contra el Ilicitano Caja Rural, que ya no se juega nada porque es segundoi en la tabla y pasa directamente a la fase de ascenso. En cambio, la victoria del Altea y otras combinaciones posibles pueden arrastrar a la Vila desde la sexta a la novena posición y, como cuenta García, "no es lo mismo acabar en una posición u otra".

No lo es porque los equipos que queden del 5º al 7º puesto pasarán con 3 puntos a la siguiente fase "mientras que los que queden del 8º al 10º lo harán con 2 puntos y los dos últimos sólo con uno", completa García.

El técnico tiene claro que lo único que pueden hacer es "salir a ganar" y ha lamentado que "el parón del COVID-19 nos ha hecho perder fuelle, sobre todo en lo que a forma física se refiere".

El otro equipo de la comarca, el Altea, es 8º, pero todos están en un puño y, salvo los dos primeros equipos, que cuentan con 39 puntos y son inalcanzables y el colista, el Elche, que no puede aspirar a nada con sólo 21 puntos, desde la 3ª posición hasta la 11ª todavía puede haber mucho movimiento, porque los equipos se encuentran entre los 26 puntos del Adesavi (11º) a los 33 del Montemar (3º)