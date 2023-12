Nueva derrota de La Nucía que termina otro partido sin goles

La Nucía no levanta cabeza. Nueva derrota, esta vez frente al Manresa por 2-0.

Es cierto que la expulsión de Monterde en el minuto 33 no benefició a La Nucía, evidentemente, que tuvo que vérselas con un buen equipo rival que jugaba con uno más. Es un lance que condicionó muchos minutos de partido según revela el míster De la Sagra o, prácticamente, todo el partido y el planteamiento del juego mismo, nos decía al final del partido en la rueda de prensa.

Por otro lado, es verdad que La Nucía no entregó el partido, luchó, combatió e incluso tuvo oportunidades. Así lo reconocía de la Sagra. Sin embargo, no consiguieron marcar4 un solo gol en este partido y tan pocos goles no pueden ser achacados sólo a la mala suerte.