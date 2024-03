El CF La Nucía comunica la dimisión de Mario Cartagena

Mario Cartagena ha presentado su dimisión irrevocable ante la directiva del club rojillo.

El club lo hacía público poco después de la una de la tarde de hoy lunes, pero, por lo que ha publicado el club en su Facebook, el técnico lo hizo saber antes del último partido disputado por sus pupilos y que se perdió por 4-2. El CF La Nucía apenas ha publicado una línea haciendo oficial la decisión del técnico, con la fotografía del escudo del equipo y no del entrenador, en sus redes sociales. Concretamente, el texto es el siguiente: "Mario Cartagena dimite de manera irrevocable como entrenador del CF La Nucía. El técnico comunicó su decisión a la plantilla antes del partido frente al CE Europa".

Nada en su web ni ninguna explicación como no sea las que podamos suponer: el técnico no debe ver que pueda hacer más por el equipo, sea porque percibe que su forma de conducirlo no es la adecuada para cambiar la dinámica del club, sea porque la dinámica del club no acompaña su forma de encarar la situación.

El caso es que Mario Cartagena ya no es técnico de los rojillos y que a falta de 8 jornadas La Nucía vuelve a quedarse sin entrenador.