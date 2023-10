Felipe Orts arranca la temporada este fin de semana en Galicia

El pentacampeón de España de Ciclocross, el vilero Felipe Orts, es hoy noticia de nuevo.

Este fin de semana empieza para él la competición, será en tierras gallegas y portuguesas con un total de 5 carreras de un nivel muy alto en la que están inscritas los nombres de los mejores (entre ellos el de Orts). Una serie de jornadas donde Orts va "a testar cómo se encuentra de forma" ha comentado y a tratar, no ya de subir al pódium, sino de subir a lo más alto del pódium. No contempla otra opción "que no sea ganar", ha dicho para Onda Cero

Además ya conocemos el nombre de uno de los patrocinadores que tendrá desde ya el nuevo equipo que presentaba Felipe Orts en estos mismos micrófonos: su Forts Team. Se trata de la empresa Disbain, un patrocinador que le ha acompañado toda la vida y que le sigue, otra vez, en este nuevo proyecto que se ha propuesto llevar adelante el campeón. Ayer se conocía este patrocinio.

Mucha suerte este fin de semana. Sabemos que va a estar en lo más alto.