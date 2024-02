Éxito del Gym Tae la Vila en el Campeonato de España de Taekwon-do de la Vila Joiosa

El deportivo Maisa Lloret era el escenario, este pasado fin de semana, del Campeonato de España de Taekwon-do ITF Gups 2024 que ha reunido a 900 deportistas, técnicos y seguidores y que ha permitido demostrar al club anfitrión, el Gym Tae La Vila, el alto nivel de competición que mantiene.

Los competidores del club vilero, el Gym Tae Team, han logrado en esta competición cinco medallas de oro, además de varias de plata y bronce en las diferentes disciplinas que englobaba el campeonato.

Demostraciones

El campeonato sirvió también para disfrutar de una presentación de Taekwon-Do ITF Adaptado, de la mano de dos excelentes campeones como son Jorge y Dakota.

El Club Gym Tae la Vila también realizó una exhibición de alumnos del Club Local.