El empate obliga a La Nucía a jugar el Play Off

No pudo ser. el C.F. La Nucía no lograba dar la alegría a su afición, congregada masivamente en el Camilo Cano y no conseguía encarar con éxito la portería del Intercity a pesar de saber salvaguardar la suya. El empate sin goles no le vale a La Nucía, que tenía que ganar para hacer efectivo el golaveraje en lo que hubiera sido un empate a puntos con el Intercity y, finalmente, el equipo alicantino logró el ascenso directo. La Nucía tiene ahora que jugar la baza de los play-off a pesar de haber buscado incansablemente acercarse a la portería rival para transformar un gol de la victoria que no llegó en los 90 minutos. Unos noventa minutos que dieron también para mostrar nueve tarjetas amarillas: cuatro a los locales (a León, Fofo, Romera y Álex Salto), y cinco al visitante (a Herrera, Juanma Ortiz, Núñez y Álvaro Pérez, que vio una segunda amarilla, lo que le valió la tarjeta roja)