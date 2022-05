FÚTBOL | ÚLTIMA HORA

El Intercity concentrado en un hotel de Alicante y La Nucía "sin presión" dice Ferrando

El Intercity se encuentra concentrado desde hoy en un hotel de Alicante donde pasará los dos días previos al partido para que los jugadores no sufran distracciones y pongan el foco sólo en el partido del domingo. Al Intercity le vale ganar o empatar, pero una derrota, aunque les dejase con la oportunidad del play-off, supondría un mayor mazazo moral para este equipo que para su rival. Por su parte, a la Nucía no les vale mas que un resultado: la victoria, pero el míster, César Ferrando, dice no sentirse presionado ya que, a principio de la liga, hubiera firmado este resultado con cualquier equipo. Hablamos de todo ello con nuestro compañero de Onda Cero Alicante, David Esteve