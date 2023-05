El TM Benidorm anuncia la baja de Edu Calle para la próxima temporada

Edu Calle finalizaba esta temporada contrato con el club TM Benidorm y no va a renovarlo. El club ya ha hecho oficial la baja del lateral izquierdo para la temporada 2023-24, en la que el equipo presentará una plantilla muy renovada, empezando por el técnico, que no será Fernando Latorre sino Sergio Carballeira, como ya saben los oyentes de Onda Cero Marina Baixa.

A los cambios que está viviendo el equipo, hay que sumar la baja, ahora, de Calle, que en estas dos temporadas ha sido un puntal del equipo. Sólo en la primera temporada con el club logró marcar 40 goles de los 80 que lleva en ASOBAL. El club afirma en su comunicado que Calle, que es "un jugador muy querido por la afición", tendrá siempre "las puertas abiertas" en el Balonmano Benidorm.