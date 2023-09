Aplazan el partido del CF Nucía vs Formentera por un accidente en el Aeropuerto de Ibiza

El partido previsto para este domingo entre el C.F. La Nucía y el S.D. Formentera, no llegó a disputarse al no poder tomar, el equipo visitante, el avión hacia Alicante. El Aeropuerto de Ibiza tuvo que suspender el tráfico de aviones al sufrir un accidente un aparato alemán de la compañía Lufthansa que realizaba el trayecto Frankfurt - Ibiza. El avión perdió el tren de aterrizaje y bloqueó la pista durante varias horas. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos, pero, entre los vuelos suspendidos se encontraba el que debía transportar hasta el aeropuerto Miguel Hernández de Alicante-Elche al equipo de las islas.

La Federación fijará una nueva fecha para ese partido.