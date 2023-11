El Alzira recibe a La Nucía tras empatar con el Hércules

El Alzira no va a ser objetivo fácil para La Nucía que necesita desesperadamente seguir jugando bien y, sobre todo, sumar victorias para escapar del puesto de cola y de la franja de descenso lo antes posible. Llega el Alzira de un partido en el que empató con el Hércules pero donde marcó el primer gol y pudo haber ganado y eso es posible que de alas al equipo que dirige Marc García. Por su parte, los rojillos de Lacasa han probado ya la victoria después de una racha en que cayeron del empate a las derrotas y no querrán soltar esa sensación, porque les va en ello el no perder las posibilidades de salir de los puestos de descenso. Aún queda mucha liga y sería matemáticamente posible incluso llegar a líderes, pero todos sabemos que eso es sólo en el país de las matemáticas, porque en el del fútbol es difícil sumar puntos y como mucho La Nucía puede aspirar a quedar a mitad de tabla o algo menos. Este partido es decisivo para saber si la victoria fue una ilusión o es el inicio de la recuperación.

Partido correspondiente a la Jornada 13 a las 17:00 horas del domingo 26 en el Luis Suñer Pîcó.