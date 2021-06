J.L. MARTÍNEZ | PRESIDENTE U:D. ALTEA

La U.D. Altea pide a la Federación que le aclare si hay o no ascenso del segundo clasificado

El presidente de la Unión Deportiva Altea, José Luis Martínez, nos cuenta que ha pedido por carta a la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana, que aclare si el segundo clasificado de la tabla en el grupo de ascenso (posición que ocupa el Altea a sólo un punto del líder, el Betis Florida), asciende finalmente a la liga autonómica o no. A pesar de que se dijo, al principio de temporada, que no iba a haber ascenso del segundo clasificado, a lo largo de la temporada se rumoreó que subiría el mejor segundo de entre todos los grupos. El club aún no conoce, oficialmente, si es un equipo de la liga Preferente o se queda a las puertas del ascenso