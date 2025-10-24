La Vila Joiosa inicia los pasos para convertir el centro urbano en un gran centro comercial abierto

El primer paso para ese la ceración de ese centro comercial abierto en el centro urbano de la Vila se ha dado con el inicio del proyecto de reurbanización del Mercat Municipal de Villajoyosa que mejorará la accesibilidad y movilidad de la zona con la creación de una plataforma única y la mejora de las calles Jaime Soler Úrrios, Canalejas y Cristóbal Galiana.

Llorca también ha recoradado en Más de uno Marina Baixa que el próximo 1º7 de noviembre acaba el plazo para la licitación de la ejecución de las fases 4 y 5 del Plan Director de las Termas de Allon. Un proyecto que, como novedad, incluye que las obras sean visitables para el público. Este proyecto tiene como objetivo el desenterramiento arqueológico, consolidaciones preventivas y la estabilización de los restos hallados