La Vila Joiosa celebra su III Fira Solidària el próximo 29 de noviembre en La Barbera

La concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Maite Sánchez, ha explicado que “vuelve una cita muy importante para las asociaciones locales, la Fira Solidària, donde las entidades se reúnen en la Barbera para recaudar fondos para seguir realizando la labor tan importante que llevan a cabo en el municipio.

La Fira Solidària empezará el 29 de noviembre a las 11:00 horas y se alargará hasta la 1:00 horas. La jornada incluye el ya tradicional mercado solidario donde participan asociaciones sociales, sanitarias, deportivas o culturales que venderán en sus puestos productos para poder recaudar fondos.

Además, habrá bandeta, dj’s, atracciones infantiles, batucada, animación, pasacalles, chocolatada popular o actuaciones de las academias de baile locales. Además, habrá servicio de barra a lo largo del día a cargo de las compañías festeras que ostentan el Reinado Moro y Cristiano, Artillería del Islam y Llauradors.

Sánchez, ha recordado que “este evento nació de la idea de organizar un mercado solidario con la participación de las asociaciones socio-

sanitarias, pero, finamente, es una unión de los departamentos de Cultura, Fiestas, Juventud, Deportes y Comercio para celebrar una jornada de convivencia contando con las entidades de diversos ámbitos”.

De toda la recaudación de las ventas de los puestos y barras se destinará un porcentaje a las asociaciones sociosanitarias que participan en esta feria. Las ventas de los puestos de las asociaciones serán beneficios íntegros para las mismas