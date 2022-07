MÚSICA, PÓLVORA I DESEMBARC

Marimari i Conxa, unes reines molt autèntiques

Marimari i Concha han visitat els estudis d'Onda Cero Marina Baixa per contar-nos que davant que no hi ha càrrecs a les festes de la Vila Joiosa elles volen ser Reina Mora i reina Cristiana. Ens han demanat que les ajudem amb els preparatius...