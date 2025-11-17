L’Alfàs conmemora el 25N con actividades para sla sensibilización y promoción de la igualdad

Entre las actividades programadas el 22 de noviembre, a las 9:30 horas, el Pabellón Pau Gasol acogerá un taller gratuito de defensa personal femenina impartido por el Club Krav Maga. Esta sesión práctica pretende dotar a las participantes de herramientas básicas de autoprotección ante posibles situaciones de agresión, promoviendo al mismo tiempo el empoderamiento físico y mental. El taller está abierto a mujeres a partir de los 13 años, y las menores deberán acudir acompañadas de una adulta. Las inscripciones pueden realizarse a través del correo igualdad@lalfas.com, ya que las plazas son limitadas.

El 25 de noviembre, Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Casa de Cultura se iluminará de color violeta como símbolo de solidaridad y compromiso con las víctimas de violencia de género. A las 18:50 horas se dará lectura a un manifiesto, con la colaboración de la Asociación MEMBA, seguido de la actividad ‘Cuentos al oído’, a cargo de Beatriz Pérez y Almudena Martínez, de Va de Cuentos, en la Sala de Exposiciones. Este espacio de narración oral invita a la reflexión a través de cuentos tradicionales y leyendas que reivindican la igualdad y la diversidad.

La jornada concluirá con una performance y vigilia organizada por la Asociación Huellas de Mujer, en colaboración con la concejalía de Igualdad, como homenaje a las víctimas de violencia machista.

Finalmente, el programa se cerrará el viernes 28 de noviembre, a las 17:00 horas, con el Fòrum Jove “Rompe el silencio”, que se celebrará en el Espai Cultural Escoles Velles. Esta iniciativa, impulsada por las concejalías de Igualdad y Juventud en colaboración con el Club Ki-Haedod-I, busca ofrecer un espacio participativo para que la juventud reflexione sobre las relaciones afectivas, el respeto y la prevención de la violencia de género. Durante el foro se abordarán, entre otras cosas, los tipos de violencia, los principios de la intervención policial, el sistema de valoración de riesgo o los dispositivos de seguridad. También se escuchará a un testimonio de una víctima de violencia de género. La jornada finalizará con una práctica de autodefensa.

La participación es gratuita, pero requiere inscripción previa en el Centro de Información Juvenil (CIJA), ubicado en la Casa de Cultura, o a través del correo juventud@lalfas.com y los teléfonos 965 887 435 y 610 205 329.