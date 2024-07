Mireia Martínez de la Companyia Contrabandistes, a la secció 'Tastant la Festa', patrocinada per la Cafetería Lara, ens explica còm fer 'Tallains amb melva fresca', un plat molt tradicional de la cuina vilera. A més a més Mireia per fer aquesta recepta més personal aconsella sustituir alguna de les verdures habituals, com potser les carxofes, per carabassa vilera