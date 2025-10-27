entrevista

Cortés: "La modernización y digitalización del riego en Callosa d'en Sarrià beneficiará a toda la Marina Baixa"

Juan Domingo Cortés y Wenceslao Ferrando, presidente y vicepresidente de la Comunitat de Regants i usurais de Callosa d'en Sarrià, aseguran que con la primera inyección de un millón de euros de fondos europeos comienza una nueva era para la gestión del agua en el municipio

Marta Llinares

Marina Baixa |

La Comunitat General de Regants i Usuaris de Callosa d’en Sarrià ha sido beneficiaria de una subvención de 1.047.305,61 euros dentro del PERTE impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y financiada por la Unión Europea.

Entre las actuaciones previstas destacan la instalación de sondas de humedad del suelo, contadores inteligentes, caudalímetros digitales, compuertas automáticas y un sistema informático integral que permitirá gestionar en tiempo real los consumos y necesidades de cada parcela.
