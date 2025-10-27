Cortés: "La modernización y digitalización del riego en Callosa d'en Sarrià beneficiará a toda la Marina Baixa"

La Comunitat General de Regants i Usuaris de Callosa d’en Sarrià ha sido beneficiaria de una subvención de 1.047.305,61 euros dentro del PERTE impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y financiada por la Unión Europea.

Entre las actuaciones previstas destacan la instalación deque permitirá gestionar en tiempo real los consumos y necesidades de cada parcela.