ENTREVISTA

"Bienvenido, míster Martin", las vacaciones de Paul MacCartney en la Vila Joiosa

Este martes, 28 de octubre, se estrena en el Auditori del Centre Social de la Vila Joiosa, a las 19 horas se estrena el documental "Bienvenido, míster Martin" dirigido por Alberto Abenza y en el que se reconstruye unas vacaciones del ex-Beatle junto a su mujer e hijas en junio de 1972 en el Hotel Montiboli

Marta Llinares

Marina Baixa |

El director del documental, Alberto Abenza, y Antonio Martínez, un vecino de la Vila, fan de los Beatles, que lleva más de 25 años investigando sobre este acontecimiento, han pasado por los micrófonos de Onda Cero Marina Baixa para invitarnos a la presentación del documental. Además aseguran que no se trata de un monográfico de McCartney sino una historia en el que el lado más humano de Paul y Linda están muy presentes así como muchas historias anónimas de personas que vivieron ese acontecimientos

