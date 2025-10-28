"Bienvenido, míster Martin", las vacaciones de Paul MacCartney en la Vila Joiosa

El director del documental, Alberto Abenza, y Antonio Martínez, un vecino de la Vila, fan de los Beatles, que lleva más de 25 años investigando sobre este acontecimiento, han pasado por los micrófonos de Onda Cero Marina Baixa para invitarnos a la presentación del documental. Además aseguran que no se trata de un monográfico de McCartney sino una historia en el que el lado más humano de Paul y Linda están muy presentes así como muchas historias anónimas de personas que vivieron ese acontecimientos