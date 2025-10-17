ENTREVISTA

La bailaora Sara Nieto lleva a la Casa de Cultura de Finestrat su espectáculo Olor a tiempo

La artista conocida en el mundo del flamenco como Sarini, presentará este sábado, 18 de octubre, a las 19:00 horas, en la Casa de Cultura municipal el espectáculo de danza 'Olor a Tiempo'

Marta Llinares

Marina Baixa |

El espectáculo aúna flamenco y teatro de forma armoniosa, basado en los principios universales y simbólicos de la gran obra del Siglo XX de la literatura francesa “El Principito”, de Antoine de Saint-Exupéry. A través de la representación, se invita al público a una profunda reflexión sobre la condición humana. La entrada es gratuita.

La guitarra y el violín acompañarán a esta bailaora en los diferentes personajes que representará a lo largo de la hora y media que dura el espectáculo. Sarini realizará sobre el escenario de la Casa de Cultura un viaje emocional, en el que la infancia, el destierro y la tristeza se entremezclan con la ilusión, la esperanza y la vida.

Acompañarán a Sara Nieto el guitarrista José Hernández, el cantaor Pablo Oliva y el violinista Elba Puerta y juntos conseguirán conmover al público asistente con sus guajiras, bulerías y martinetes. Durante la obra también se podrá escuchar a Blanca Paloma, representante de España en Eurovisión 2023.

