La bailaora Sara Nieto lleva a la Casa de Cultura de Finestrat su espectáculo Olor a tiempo

El espectáculo aúna flamenco y teatro de forma armoniosa, basado en los principios universales y simbólicos de la gran obra del Siglo XX de la literatura francesa “El Principito”, de Antoine de Saint-Exupéry. A través de la representación, se invita al público a una profunda reflexión sobre la condición humana. La entrada es gratuita.

La guitarra y el violín acompañarán a esta bailaora en los diferentes personajes que representará a lo largo de la hora y media que dura el espectáculo. Sarini realizará sobre el escenario de la Casa de Cultura un viaje emocional, en el que la infancia, el destierro y la tristeza se entremezclan con la ilusión, la esperanza y la vida.

Acompañarán a Sara Nieto el guitarrista José Hernández, el cantaor Pablo Oliva y el violinista Elba Puerta y juntos conseguirán conmover al público asistente con sus guajiras, bulerías y martinetes. Durante la obra también se podrá escuchar a Blanca Paloma, representante de España en Eurovisión 2023.