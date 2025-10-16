La alfasina Charlotte Messiaen es galardonada con el Premio Nacional de Divulgación Científica #HiloTesis 2025

Messiaen explica en Más de uno Marina Baixa que desarrolla su tesis doctoral en el Instituto Universitario de Investigación Centro de Investigación del Deporte de la UMH, bajo la dirección de los profesores Alba Roldán Romero y Raúl Reina Vaillo. Su investigación analiza cómo el deporte puede entrenar habilidades blandas —como la comunicación, la responsabilidad o el trabajo en equipo— en personas con discapacidad intelectual, mejorando así sus oportunidades de acceso al empleo.

El trabajo de Messiaen forma parte del proyecto europeo IDEAL 2.0, centrado en la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad intelectual a través del deporte. En este marco, se han desarrollado herramientas como un manual de buenas prácticas, traducido a seis idiomas, y un curso gratuito para entrenadores, en colaboración con la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual.

El premio otorgado a Messiaen forma parte de la quinta edición del certamen nacional #HiloTesis, una iniciativa promovida por la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) y la Red de Divulgación y Cultura Científica (RedDivulga), que busca fomentar la comunicación de la ciencia en redes sociales. En esta edición han participado 489 personas de 58 universidades españolas, resultando premiados seis hilos divulgativos por su claridad, creatividad y relevancia social.