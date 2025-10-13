PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

15 establecimientos participan en la Feria Outlet de Benidorm del 17 al 19 de octubre

Raúl Parra, Presidente de la Asociación Independiente de Comerciantes de Benidorm , AICO, invita a todos los vecinos de la Marian Baixa a disfrutar de esta feria en la que participarán una quincena de establecimientos distribuidos en 28 carpas, que expondrán su ‘stock’ con descuentos a partir del 50%

Marta Llinares

Marina Baixa |

Los productos abarcarán un amplio abanico comercial: desde moda o zapatería a artículos deportivos, electrodomésticos, textil u hogar. “El objetivo es poder vaciar nuestros almacenes para adquirir los nuevos productos de la nueva temporada” ha añadido Parra.

La apertura de puertas de este certamen comercial tendrá lugar el viernes por la mañana a las 10.30 horas, coincidiendo con la inauguración oficial. Tanto este día como el sábado, el horario de la feria se prolongará entre las 10.30 y las 21.30 horas, mientras que el domingo se abrirá también a partir de las 10.30 pero adelantará la hora de cierre a las 21 horas. Durante estos días, además de los productos a precios rebajados, el público también encontrará hinchables infantiles y un bar, que este año volverá a estar gestionado por la Asociación de Bares y Restaurantes, ABRECA.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer