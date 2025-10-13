15 establecimientos participan en la Feria Outlet de Benidorm del 17 al 19 de octubre

Los productos abarcarán un amplio abanico comercial: desde moda o zapatería a artículos deportivos, electrodomésticos, textil u hogar. “El objetivo es poder vaciar nuestros almacenes para adquirir los nuevos productos de la nueva temporada” ha añadido Parra.

La apertura de puertas de este certamen comercial tendrá lugar el viernes por la mañana a las 10.30 horas, coincidiendo con la inauguración oficial. Tanto este día como el sábado, el horario de la feria se prolongará entre las 10.30 y las 21.30 horas, mientras que el domingo se abrirá también a partir de las 10.30 pero adelantará la hora de cierre a las 21 horas. Durante estos días, además de los productos a precios rebajados, el público también encontrará hinchables infantiles y un bar, que este año volverá a estar gestionado por la Asociación de Bares y Restaurantes, ABRECA.