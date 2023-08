PP y Vox en Elche apuestan por no restringir el tráfico de vehículos en la Zona de Bajas Emisiones

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche ha acordado someter a consulta público el anuncio previo a la aprobación del proyecto de ordenación de las Zonas de Bajas Emisiones de la ciudad, que comprende espacios como la Plaça de Baix, la avenida Juan Carlos I y la calle Ángel.

El proyecto contempla que en las Zonas de Bajas Emisiones de Elche no se restrinja el tráfico de vehículos ni que se utilice el sistema de etiquetas.

Así lo ha explicado José Claudio Guilabert, concejal de Espacios Públicos, que ha argumentado que no se va a restringir la circulación de coches por esas zonas porque, ha dicho, “a alguien que no tiene los recursos para tener un coche eléctrico o hibrido” no se le puede “limitar el movimiento”.

Guilabert ha añadido que para poder seguir mejorando en las bajas emisiones ya están en marcha las mejoras de la infraestructura peatonal, "nuevas plataformas únicas, estas en la zona del Raval”. Además de la ampliación del sistema público de Bicielx, la mejora de la accesibilidad en las paradas del autobús, en concreto del intercambiador de Vicente Blasco Ibáñez y la renovación de autobuses.

Asimismo, ha anunciado que, aunque instalen plataformas únicas en zonas como la de la calle Teniente Ruiz “no van a eliminar zonas de aparcamientos”. Todas estas acciones, como ha comentado el concejal deben de hacer un estudio económico y ver la viabilidad del ayuntamiento.

Otros asuntos

La Junta de Gobierno Local en la que se ha abordado la Zona de Bajas Emisiones, también se han tratado otros asuntos de los que ha dado cuenta la portavoz de la Junta de Gobierno Local, Inma Mora.

En este sentido, se ha acordado solicitar una ayuda al Consejo Superior de Deportes para financiar la ejecución del proyecto de rehabilitación integral de la gradería del campo de fútbol Diez Iborra de la Ciudad Deportiva ‘Juan Ángel Romero Isasi’. El proyecto tiene un plazo de ejecución de ocho meses y un presupuesto de 703.000 euros.

En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno Local ha acordado transferir temporalmente a la concejala Inma Mora las competencias municipales que estaban en manos de Tito Costa, concejal que renunció el lunes a su acta de edil. Entre esas delegaciones están las de Desarrollo local, Juventud y Hostelería.

[[H3:Ram d’Or para David Agulló]]

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha otorgado a David Agulló Cruz de la distinción ‘Ram d’Or d’Elx’ como reconocimiento a sus méritos y cualidades. Así como en agradecimiento a su labor como Pregonero de las Fiestas de Elche 2023.