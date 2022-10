Pulido Santana pitará el Girona-Osasuna y no tendrá 'nevera'

El grave error del colegiado Pulido Santana en Valencia se queda sin consecuencias. El árbitro canario, triste protagonista del derbi autonómico frente al Valencia CF, en el estadio de Mestalla, ha sido designado para dirigir el encuentro del próximo fin de semana que medirá a Girona y Osasuna de Pamplona.

Pulido Santana tuvo descanso en la jornada intersemanal y no fue citado para la décima jornada de LaLiga, como tampoco lo hizo Pizarro Gómez en la novena, pero volverá al verde en la hoja número once del calendario. Su fallo en el gol anulado a Nico Fernández, en la recta final del partido ante el Valencia, no ha tenido peso para ser 'castigado' por la Real Federación Española de Fútbol, que ha vuelto a contar con él para pitar, según el cronograma de trabajo previsto.

El árbitro canario paró la jugada que pudo dar la victoria al Elche por una falta de Pere Milla, que ya no intervenía en la jugada, cuando Ezequiel Ponce le daba el pase de gol a Nico Fernández. La jugada dio la vuelta por todas las televisiones y redes sociales, siendo evidente el fallo, pero no ha sido lo suficiente para que tenga un toque de atención por parte del organismo federativo.

Las peñas del Elche y la afición franjiverde mostraron su malestar en el encuentro ante el Real Madrid, cuando el trío arbitral salió a calentar y en el minuto 12 de partido. En este encuentro, Jesús Gil Manzano y el VAR, en su conjunto, estuvieron acertados porque el extremeño dejó jugar en las tres acciones de los goles anulados al equipo madridista, además de estar acertado en el resto de acciones.