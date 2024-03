El PSOE de Elche pide un parking subterráneo en el futuro Conservatorio porque el PGOU y la ordenanza municipal lo permiten

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha reclamado este viernes al gobierno local (PP y Vox) que se proyecte un aparcamiento subterráneo en el nuevo Conservatorio de Música de la ciudad cuya construcción se ha proyectado en el actual aparcamiento de Candalix.

Contrariamente a lo que ha defendido públicamente el alcalde ilicitano Pablo Ruz (PP), el portavoz del Grupo Socialista Héctor Díez ha explicado que tanto el Plan General como la ordenanza municipal de aparcamientos que está vigente permiten crear un parking subterráneo en esa área.

“No vamos a permitir las imprecisiones del alcalde”, ha señalado Díez que ha añadido que “el PGOU permite aparcamientos bajo centros educativos, no lo prohíbe; la ordenanza de aparcamientos de Elche, que aprobó el señor Ruz y la señora Alonso en 2012, permite aparcamientos bajo centros educativos, no los prohíbe; y en todo caso Edificant lo que dice, en sus recomendaciones, es que no contemplaría la financiación de sótanos”.

Con ello, Díez ha apuntado que “lo que plantea el PSOE es que sea el Ayuntamiento quien financie el aparcamiento subterráneo y que luego la conselleria de Educación, con el plan Edificant, haga el Conservatorio de Música”.

Posible afección al Palmeral

El portavoz socialista también ha señalado que no se oponen a que el Conservatorio de Música quede emplazado en Candalix, si bien ha considerado que esa decisión del gobierno local del PP y Vox, que ha tildado de “caprichosa”, puede conllevar “un retraso” en la dotación de la nueva infraestructura por “la posible afección” a la Ley del Palmeral que podrían tener las dos alturas con las que se proyecta el edificio de la nueva infraestructura.