El PSOE de Elche denuncia que PP y Vox ponen “un sueldo” de 420 euros al mes a los presidentes de los distritos

El PSOE de Elche ha cargado contra el gobierno municipal del PP y Vox por poner una “retribución” de 420 euros mensuales a los presidentes y las presidentas de las Juntas de Distritos, que además disponen de un teléfono móvil aportado por el propio Ayuntamiento.

Así lo ha denunciado este martes Héctor Díez, portavoz del Grupo Socialista, que ha denunciado que ese “sueldo” de los responsables de las de Juntas de Distritos, que son quince, “nuevos contratados de PP y Vox” para el PSOE, supone un gasto de más de 75.000 euros al año.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha añadido que los gastos generados por las actividades de los distritos creados en el presente mandato por el equipo de gobierno ascienden hasta mediados de mayo a unos 27.000 euros, que se circunscriben, ha señalado Díez, a eventos festivos, paellas gigantes, compra de camisetas o balones de fútbol, que poco tienen que ver con actuaciones de mejora de espacios públicos o servicios en las pedanías.

“Sigue el gasto en sueldos en el gobierno del señor Ruz –en referencia al alcalde Pablo Ruz- y los 15 nuevos cargos elegidos por el PP y Vox en las juntas municipales de distrito se suman a los 30 asesores que están al servicio del alcalde; parece que el señor Ruz no tiene suficiente con ser el alcalde con más asesores de la historia, sino que se busca la fórmula de pagar con dinero público a 15 personas para que estén a su servicio, entre militantes y simpatizantes”, ha afirmado Héctor Díez que ha añadido que “respetamos la labor que puedan hacer esas personas, pero lo que se ve es que van a los plenos a hacer bulto y algunos a abuchear; sirven de relleno en actos institucionales; organizan actividades lúdico-festivas sin informar a la junta y no se invita no siquiera a los miembros de la junta”.

El grupo municipal del PSOE ha pedido la convocatoria de las Juntas de Distrito para que se dé cuenta de la gestión con transparencia y abordar los problemas reales de los barrios y pedanías.