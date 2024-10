El PSOE de Elche denuncia 40.000 euros de gasto en siete meses del PP y Vox en “caterings, cócteles y desayunos”

El PSOE de Elche continúa cargando contra el gobierno local, formado por el PP y Vox, centrando las críticas en la figura del alcalde Pablo Ruz al que este martes ha acusado de “triplicar” el gasto de dinero público en “comidas”, respecto a lo que en ese mismo concepto gastó el anterior ejecutivo local del PSOE y Compromís.

La concejala socialista Patricia Maciá ha señalado que, hasta el mes de julio, se ha registrado un gasto de 40.000 euros, “sólo en caterings, cócteles y desayunos”, sin tener en cuenta los que han podido tener un carácter protocolario.

La concejala del PSOE ha explicado que en ese mismo periodo se han destinado “más de 11.000 euros a desayunos, 9.500 euros para paellas y cocas contratadas por los distritos”.

Además, Patricia Maciá ha añadido que hay cócteles de congresos por valor de “3.300 euros, de actos de clausura de 3.000, vinos de honor por la apertura del Hort del Xocolater por valor de 2.475 euros y un cóctel de inauguración de la Concejalía del Mayor por más de 1.300 euros”.

En aspectos de “decoración”, la concejala del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento ilicitano ha citado los 120.500 euros que hasta el 6 de enero de 2025 se invertirá en “fachada del ayuntamiento, calles y tapiz floral para eventos festivos”; los 18.000 euros gastados “en decoración extraordinaria por el Corpus Christi”; los “los 4.300 euros” dirigidos a “la compra de cortinas para la Sala del Consell; y los “321.000 euros por el cambio de farolas en la Plaça de Baix y la iluminación de la fachada consistorial”.

“El 90% son gastos innecesarios o no prioritarios, que responden a los caprichos de Pablo Ruz, que sólo sabe gestionar a golpe de chequera”, ha dicho Patricia Maciá que ha concluido que el equipo de gobierno “se ha gastado en un año 9’4 millones en comidas, farolas, decoración y personal de refuerzos”.

El PP contra el exalcalde socialista Carlos González

Desde el PP de Elche se ha cargado contra el exalcalde del PSOE Carlos González al que han calificado de “silente” y “gasto superfluo”.

El PP no ha desmentido las cifras ofrecidas por el PSOE y su portavoz adjunto en la ciudad, Claudio Guilabert, ha señalado que “el gobierno municipal seguirá invirtiendo en la mejora del municipio”. “El único gasto superfluo que tienen los ilicitanos se llama Carlos González, porque su silencio nos cuesta 70.000 euros al año; todos los ilicitanos pagamos de nuestro bolsillo ese dinero para que el exalcalde no haga absolutamente nada, no participa en los plenos, no solicita información a través de la sede electrónica, no presenta mociones”.

El portavoz del PP ha “invitado” a los concejales del PSOE a pasear por los barrios y pedanías para que “vean en lo que se está invirtiendo el dinero de los ilicitanos, obras nuevas, plataformas únicas, nueva iluminaria, más limpieza; acciones que hacen de nuestro municipio un lugar mejor para el ciudadano”.