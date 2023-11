El PSOE de Elche acusa al PP y Vox de abrir la puerta a más puestos a dedo en el Ayuntamiento y a subir los sueldos de los concejales

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha criticado que el nuevo Reglamento Orgánico Municipal (ROM) que va a aprobar el equipo de gobierno del PP y Vox abre la puerta a que los concejales con dedicación plena a las funciones propias de su área puedan cobrar el cien por cien de su sueldo público y trabajar fuera del Ayuntamiento.

Asimismo, el portavoz municipal de los socialistas, Héctor Díez, ha desvelado que el ROM elaborado por el equipo de gobierno “establece indemnizaciones (suplemento de sueldo) a la Presidencia del pleno municipal como si fuera Teniente de Alcalde, así como a los portavoces de la Junta de Gobierno Local que nunca se ha cobrado, e incluso creando la compatibilidad con el cobro de indemnizaciones por ser portavoz o portavoz adjunto del grupo municipal”.

“No es ético ni moral”, ha dicho Díez que ha recordado que “Pablo Ruz -alcalde de Elche- aseguró taxativamente en el pleno municipal de Organización, que la Corporación no se iba a subir ni un euro el sueldo”.

El PSOE de Elche ha añadido que ROM que plantea el gobierno local habilita la opción de que las direcciones de área sean ocupadas por personal que no es funcionario, contrariamente a lo que ocurre en la actualidad. Con ello, a juicio de los socialistas ilicitanos, se maniobra para incrementar las posibilidades de contratar a dedo, de manera directa, a más personal de los 29 cargos de confianza que como máximo se pueden cubrir de esa manera en la actualidad.

Dedicaciones parciales y enmiendas al Presupuesto Municipal

Por otro lado, según Díez, el ROM no regula las dedicaciones parciales como había propuesto el Grupo Municipal Socialista en una reunión con el gabinete de Alcaldía: “Planteábamos una tabla de 25%, 50% y 75%”, ha explicado el portavoz del PSOE que también ha explicado que no se regula el procedimiento de presentación y aceptación o no de enmiendas al Presupuesto Municipal: “Eso significa que, si un grupo municipal presenta enmiendas y se aceptan, el presupuesto debe volver a la casilla de salida, es decir, a Hacienda para que se modifique y retorne a la Junta Local de Gobierno para pasar luego a la comisión municipal correspondiente y de ahí elevarse de nuevo al Pleno; planteábamos un debate de enmiendas anterior a la aprobación del presupuesto en Junta de Gobierno”, ha apuntado Héctor Díez.