La programación de actos del 3 y 4 de agosto incluye la visita a L'Alcudia y una entrega de premios

La concejala de cultura, Marga Antón, junto a la presidenta de la Real Orden de la Dama de Elche, Mª Carmen Pérez Cascales, han hecho pública la programación de actos con motivo del 125º aniversario del hallazgo de la Dama de Elche. Las actividades, programadas para el 3 y 4 de agosto, comenzarán ese miércoles a las 20h en la rotonda del parque Municipal con la entrega de premios 'Excelentes de la Dama' que conmemora a personalidades e instituciones relacionadas con la conservación y divulgación de la Dama de Elche. Mari Carmen Pérez Cascales ha enumerado coleccionistas, arqueólogos y las Universidades de Alicante y Miguel Hernández de Elche, entre otros.

El jueves 4 de agosto tendrá lugar al mediodía, en la Plaça de Baix, una carpa conmemorativa con la Dama Viviente y el cuento infantil 'la Dama, un Tresor', entre otros elementos representativos. El relato trata de explicar a los niños el por qué de la importancia del descubrimiento de la Dama de Elche. Por la tarde, como es habitual, una flota de autobuses llevará a todo el que lo desee a L'Alcudia, donde la Dama Viviente entregará el ramo. La Coral Ilicitana y un espectáculo de fuegos artificiales cerrarán este acto, dando paso a la sorpresa de la concejalía de Cultura: una proyección audiovisual en el Palacio de Altamira desde las 10 de la noche hasta la madrugada.

Polémica de la Dama

La presidenta de la Real Orden ha insistido en mantener la reivindicación de la cesión temporal a Elche del busto íbero. Hace una valoración negativa de las declaraciones del Ministro de Cultura y ha recordado las aproximaciones realizadas por el Ayuntamiento de Elche y Generalitat para que el traslado sea posible. “La dama estuvo aquí y no sufrió ningún daño. No podemos entender el motivo de esa negación y de ahí la importancia de este 125 aniversario. Y si no, seguiremos en el 126 y en el 127 reivindicando que el lugar de la Dama es Elche”, ha afirmado Mari Carmen Pérez Cascales.