Pedro Bigas espera volver para el partido ante el Real Madrid o Real Mallorca

La competición se ha cobrado la primera víctima en la plantilla del Elche. Pedro Bigas tendrá que estar dos meses de baja por culpa de la lesión que sufrió el pasado lunes en Getafe. El central balear tiene una rotura parcial en el ligamento lateral externo de su rodilla derecha, según el diagnóstico del doctor Pedro Luis Ripoll, y se perderá los partidos que quedan de septiembre y los del mes de octubre, aunque espera apurar y estar recuperado para el duelo ante el Real Madrid o bien en el primer fin de semana de noviembre, ante el Real Mallorca.

Pedro Bigas encendió las alarmas en el Coliseum Alfonso Pérez Muñoz cuando, en el minuto 55, sufrió un choque con un rival que le cayó encima de la pierna. El futbolista del Elche tuvo que pedir el cambio y, ayudado por el fisioterapeuta y por el médico del equipo, se retiró del terreno de juego con evidentes síntomas de dolor. Enzo Roco ocupó su lugar.

La resonancia descartó una lesión en el cruzado

La resonancia magnética a la que se sometió el martes, en la Clínica Tesla de Elche, confirmó que no tenía dañado el ligamento cruzado anterior ni los meniscos, lo que alivió a jugador, técnicos y médicos. En la cita que tuvo ayer por la tarde con el especialista Pedro Luis Ripoll, experto en lesiones de rodilla, se le diagnosticó una rotura parcial del ligamento lateral externo.

Bigas no tendrá que pasar por el quirófano y será sometido a un tratamiento conservador, con factores de crecimiento, para recuperarse de este problema y volver lo más pronto posible. No podrá jugar ante Levante, Villarreal, Real Sociedad, Celta de Vigo, Rayo Vallecano, Espanyol y Deportivo Alavés. Su regreso se espera para finales de octubre, ante el Real Madrid, o para el primer fin de semana de noviembre, frente al Real Mallorca. Si no llega a tiempo, aprovecharía el parón de selección para recuperarse completamente y estar disponible ante el Real Betis, el 21 de noviembre.

Fran Escribá, con tres centrales en su esquema

Fran Escribá está jugando, en este inicio de temporada, con tres centrales. El sábado, ante el Levante, serán titulares Gonzalo Verdú, Enzo Roco y Diego González, como central izquierdo. Como alternativas quedarán el central zurdo Josema Sánchez y el lateral derecho Antonio Barragán, que también ha jugado como central derecho con la línea de tres atrás.