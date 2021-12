El ‘pasaporte covid’ entra en vigor con un periodo inicial de aplicación de un mes

En la madrugada de este viernes al sábado y durante un mes, por tanto a lo largo de las fiestas de Navidad, va a ser obligatorio que cualquier persona de 12 años de edad o más exhiba el ‘pasaporte covid’ para acceder a determinados espacios, tanto cerrados como abiertos.

Ante el nuevo crecimiento de la pandemia y con la constatación de que la vacunación contra el coronavirus es decisiva para reducir la gravedad de los enfermos que contraen el virus, la Generalitat Valenciana ha impulsado esa medida con el aval del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana con el objetivo de crear espacios seguros frente a la covid-19.

El ‘pasaporte covid’, que representa un certificado de que la persona titular del mismo tiene la pauta completa de vacunación contra el coronavirus, va a ser exigido para acceder a establecimientos de hostelería y ocio con aforos de más de 50 personas, así como para realizar visitar a pacientes ingresados en hospitales y a residentes de centros de la tercera edad.

También se deberá presentar certificado de vacunación para acceder a eventos y celebraciones con concentración de personas y festivales de música que se celebren en espacios cerrados y o al aire libre con asistencia de más de 500 personas y donde no sea factible el uso de mascarilla de forma permanente.

El ‘pasaporte covid’ es un documento con código QR cuya descarga está disponible desde la página web de la Conselleria de Sanidad.

Las sanciones por incumplir la exigencia de ese certificado de vacunación oscilarán entre los 60 euros y los 30.000 euros.

Objetivo: crear espacios seguros

Además de generar espacios seguros frente al virus de la pandemia, el certificado covid puede favorecer la vacunación contra la pandemia, que es la manera más efectiva de poner fin a los casos de mayor gravedad.

Desde Salud Pública se ha realizado un llamamiento a que los ciudadanos y ciudadanas que aún no se han vacunado lo hagan. En estos momentos, en Elche, el 91% de la población está inmunizada frente al coronavirus o tiene iniciado el proceso para lograrlo, al tiempo que los sanitarios advierten que no estar vacunado multiplica por 20 las posibilidades de padecer efectos graves si se contrae el virus. De hecho, en la actualidad, los pacientes con covid que hay en uci en Elche son ciudadanos que no se han vacunado.