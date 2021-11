Pablo Machín recibe una oferta del Elche para volver a España

Christian Bragarnik ha viajado a Madrid para buscar al entrenador que sustituya a Fran Escribá en el banquillo del Elche. El empresario argentino ha sondeado varias opciones y, por el momento, no ha podido concretar al profesional que anda buscando. En unos casos, porque por la mente de estos técnicos pasan proyectos alternativos; en otros, por su falta de recorrido en el fútbol español; o porque los candidatos no han agradado al argentino. De los nacionales, uno a los que se ha acercado en las últimas horas es Pablo Machín, ex de Numancia, Girona, Alavés, Espanyol y Sevilla. Actualmente, se encuentra entrenando en Arabia Saudita y el dueño del Elche le ha ofrecido las llaves del vestuario de su equipo.

Hay varios factores que juegan a favor de la opción de Pablo Machín. Uno de ellos es su bagaje y personalidad, su estilo de juego (1-3-5-2) y el profundo conocimiento que tiene de la plantilla franjiverde. La agencia que le representa es You First Sports, cuyo hilo con el Elche está consolidado, y Bragarnik quiere tirar de él para que Machín renuncie a su millonario contrato en el Al-Raed FC y acepte regresar a LaLiga.

Cierto es también que Machín ha protagonizado dos malas experiencias en sus últimos equipos en España. Con el Espanyol, después de haber logrado clasificar al equipo perico para los dieciseisavos de final de la Europa League, fue destituido con el equipo colista de Primera División. Una temporada antes estuvo en el Alavés, junto al ahora delantero del Elche Lucas Pérez, y fue despedido con el equipo en zona de zona de descenso. Más atrás quedan sus inicios en Numancia y Girona, al que después de dos intentos frustrados logró ascender a la máxima categoría. Y en el Sevilla, al que llegó a colocar líder, pero con el que no terminó la campaña tras caer al sexto puesto víctima de una mala racha de resultados.

Otras opciones del Elche

La opción de Machín tampoco es sencilla. Tiene contrato con su equipo, a miles de kilómetros, y la operación es alta desde el punto de vista económico. Más aún después del coste del despido de Fran Escribá y de su equipo de trabajo. Ahora mismo no se puede descartar nada, salvo los que se han descartado por completo. Francisco espera al Granada y Bragarnik no está dispuesto a darle un margen a la espera de lo que pase el viernes; Javi Gracia, al que también ha pretendido el club nazarí, cuenta con una suculenta oferta de Qatar; Berizzo no quiere entrenar al Elche; y en la recámara se mantienen las opciones de otros técnicos argentinos, como Hernán Crespo o Beccacece.

La sesión de trabajo se pasa a la tarde

La plantilla del Elche, mientras tanto, se mantiene a la espera de nuevas noticias. El entrenamiento se ha retrasado a este miércoles por la tarde, a partir de las 16:30 horas, con instalación todavía por determinar a la espera de conocer quién será el encargado de dirigirla.