Conocemos al grupo musical 'New Fantasy', compuesto por cuatro jóvenes ilicitanas: Mandy, Alba, Rebb y Angi. 'New Fantasy' lanzó el 1 de agosto el single 'Live it up'. El grupo, que se creó a finales de 2018, ha cosechado grandes éxitos en sus apenas tres años de existencia.

De cara a los próximos meses, 'New Fantasy' tiene muchos proyectos en mente, aunque todo dependerá de la evolución de la pandemia.