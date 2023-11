El mercadillo del estadio Martínez Valero no abrirá este domingo

El mercadillo del estadio Martínez Valero descansará este domingo y no tendrá servicio debido al encuentro del Elche CF frente a la SD Amorebieta. Pese a que este partido se disputará a as 16:15 horas, por el protocolo de seguridad y atendiendo a lo redactado en el contrato entre las dos partes no será posible ofrecer el servicio habitual y que reanudó, con mucho éxito, hace un par de semanas.

El hecho de no abrir este domingo provocó que este pasado jueves hubiese mucha afluencia de usuarios en la jornada intersemanal del jueves, que con la mitad de puestos, se desarrolla en la zona del aparcamiento de Fondo Sur y una pequeña parte de Preferencia. La clientela empieza a normalizar cada vez más sus visitas los jueves y parece que la respuesta está siendo muy positiva en esta recta final de año.

El mercadillo del estadio Martínez Valero empieza a consolidarse también los jueves | Onda Cero

Las tensiones entre Elche CF y las empresas arrendatarias parece que se han ido suavizando y el club ilicitano entiende que debe aceptar la instalación de este mercadillo ambos días, jueves y domingos. La jornada entre semana permite que la zona de aparcamiento reservada para directivos, jugadores, técnicos y empleados se mantenga, con su vallado, mientras que en el mercadillo de los domingos requiere de su retirada, pese a que en un principio hubo problemas con ello.

De cara a la recta final de año se esperan a todavía más clientes, con motivo de la Navidad y la instalación de puestos específicos de ropa de fiesta y de juguetes para niños.