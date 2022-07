Una investigación en el Hospital General de Elche constata la presencia de microplásticos en los bronquios.

Una investigación realizada en el Hospital General Universitario de Elche, en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad Autónoma de Madrid, ha descubierto por primera vez microplásticos en el interior de los bronquios.

Esos pequeños plásticos y fibras de menos de cinco milímetros fueron hallados en dos de cada tres lavados broncoalveolares realizados a pacientes de Neumología, pero sus resultados son extrapolables al conjunto de la ciudadanía porque, según ha explicado el doctor Carlos Baeza, del servicio de Neumología del centro hospitalario, que ha liderado el estudio, “todos estamos expuestos a la inhalación de microplásticos”.

El estudio concluye que los hallazgos de esos microplásticos dentro de los bronquios han sido más frecuentes en mujeres, en personas mayores de 60 años, en fumadores activos y en personas que han estado expuestas a ambientes de más riesgo, como los trabajadores de la construcción, la carpintería, la fabricación de zapatos o la electrónica.

Por otro lado, en cuanto a los microplásticos y microfibras detectadas, casi la mitad era rayón-viscosa, seguido en frecuencia por el hallazgo de poliéster, celulosa y algodón.

Un problema “más grave de los que imaginamos”

Los investigadores han recalcado que la contaminación del aire por microplásticos no está tan estudiada como la de suelos o aguas, pero “es un problema más grave de lo que imaginamos" porque "donde quiera que miremos hay plástico", como ha afirmado Javier Bayo, del departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), donde se han realizado los análisis químicos de las muestras, en colaboración con laboratorios de la Universidad Autónoma de Madrid.

La investigación ha sido financiada por la Fundació de Pneumologia de la Comunitat Valenciana y por la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (FISABIO).

Equipo de investigadores que han participado en el estudio del Hospital General Universitario de Elche. | GVA Sanidad

Medidas preventivas

Como medidas preventivas, los investigadores aconsejan evitar en lo posible los plásticos de un solo uso, ventilar adecuadamente los espacios interiores, utilizar sistemas de protección respiratoria en ambientes polvorientos o en los que se realicen trabajos de corte y no fumar. Asimismo, recomiendan fomentar la reducción del tráfico rodado en las ciudades pues el desgaste de los neumáticos de los vehículos genera muchos de los microplásticos presentes el aire urbano. La investigación se ha publicado en el Journal of Hazardous Materials, una de las revistas internacionales más importantes en el campo de la contaminación.

Los resultados de la investigación realizada en el Hospital General Universitario de Elche han sido presentados recientemente en el quincuagésimo quinto Congreso de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, que ha tenido lugar en Pamplona, donde además recibió uno de los premios SEPARpacientes 2022.

Los resultados del estudio muestran también que las personas que tienen más microplásticos en su sistema respiratorio tienen más crecimientos bacterianos patógenos. "Parece que los microplásticos podrían favorecer el crecimiento de gérmenes patógenos o facilitar su transporte a través del aire", ha apuntado el doctor Baeza.

La mayor presencia de plásticos y fibras en los bronquios se daba también entre quienes tenían más alteraciones en las pruebas radiológicas, mayor tasa de obstrucción de sus bronquios y una peor función respiratoria.