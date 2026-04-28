GUARDIA CIVIL

Interceptada una maleta con 3,5 kilos de cocaína oculta en el aeropuerto de Alicante-Elche

El detenido, de 27 años, había iniciado su viaje en Sudamérica y ocultaba la droga en un doble fondo y en compartimentos interiores

Mayte Vilaseca

Elche |

Interceptada una maleta con 3,5 kilos de cocaína oculta en el aeropuerto de Alicante-Elche
Interceptada una maleta con 3,5 kilos de cocaína oculta en el aeropuerto de Alicante-Elche | Ministerio de Interior

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 27 años como presunto autor de un delito contra la salud pública y contrabando, tras ser localizados más de 3,5 kilogramos de cocaína oculta en su equipaje, en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.

La actuación se inició durante un control en el recinto aduanero, cuando agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UDAIF) de la Guardia Civil detectaron anomalías en una maleta que viajaba como equipaje “RUSH”, término que denomina al equipaje no acompañado, que es aquel que llega en un vuelo distinto al de su propietario.

Ante las dudas sobre el contenido que pudiera portar, los agentes requirieron a la compañía aérea que contactara con el titular del equipaje para que acudiera al aeropuerto. A su llegada, se realizaron las comprobaciones oportunas, detectándose incoherencias en sus manifestaciones, por lo que, en presencia del propietario, se procedió a la apertura de la maleta, localizando un maletín que tenía un doble fondo y otros compartimentos ocultos, donde se hallaron un total de 3.580 gramos de cocaína.

Las investigaciones permitieron determinar que tanto la persona como el equipaje habían realizado un itinerario internacional con origen en Sudamérica y escalas en distintos países antes de llegar a España.

Finalmente, el detenido ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche, que ha decretado su ingreso en prisión provisional.

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