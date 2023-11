La ilicitana Ariadna Ródenas viaja a Costa Rica para competir en la Ruta de los Conquistadores

La ilicitana Ariada Ródenas parte este viernes con destino a Costa Rica, donde a partir del 30 de noviembre participará por primera vez en la Ruta de los Conquistadores. Serán tres etapas que servirán para recorrer, de extremo a extremo, este país centroamericano desde el Caribe hasta la costa del océano Pacífico.

Ariadna Ródenas llega a esta competición en un excelente estado de forma, como demostró la semana pasada en la Titan Desert 2023 de Arabia Saudí, en la que se proclamó campeona por segunda edición consecutiva. En ese tipo de pruebas de ultrafondo también se impuso en la prestigiosa Titan Desert 2021 de Marruecos, en la que este año ha sido tercera en el podio final.

Sobre la Ruta de los Conquistadores de Costa Rica, Ariadna Ródenas ha señalado que "además del duro terreno" que le espera, también deberá tener en cuenta "los cambios bruscos cambios de temperatura", debido al clima tropical de la zona, "con etapas que pueden empezar con sol y pasar por tormentas o un descenso a los tres o cuatro grados en la subida que hay al volcán".

Antes de viajar, Ariadna Ródenas ha lamentado la falta de repercusión local que están teniendo sus victorias de ámbito nacional e internacional, defendiendo a la marca ilicitana Mondraker: "La gente en las carreras, las redes sociales, mis amigos, los medios o mi familia sí me dedican mucho cariño, pero es verdad que mi ciudad (en alusión al Ayuntamiento de Elche) me hace sentir un poco sola. De todas maneras, no pasa nada porque soy feliz con lo que hago y estoy orgullosa de ello".