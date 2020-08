El Hospital del Vinalopó y la Asociación Espina Bífida e Hidrocefalia suman fuerzas para concienciar sobre la enfermedad

El Hospital Universitario del Vinalopó de Elche y la Asociación Espina Bífida e Hidrocefalia de Alicante (AEBHA) van a poner en marcha una campaña de prevención que, entre otras acciones, contempla la difusión de información sobre espina bífida en todos los centros de salud del departamento: “El objetivo es tener una cobertura de más de 450 personas en el departamento de salud de manera que la población general tenga acceso a información veraz de gran importancia en materia de prevención”, ha explicado Antonio Ortega y María Melga, representantes de AEBHA.

Por su parte, Jaume Cortés, enfermo de espina bífida ha señalado que “vivir unido a una silla de ruedas no me ha impedido cumplir mis sueños; soy campeón internacional de Alemania en natación, entreno seis días a la semana, estudio bachiller y quiero lanzar el mensaje de que la silla de ruedas no es un impedimento para cumplir los sueños.

El 90% de los casos de espina Bífida e hidrocefalia se debe a un déficit de ácido fólico durante los meses previos a la gestación y el primer trimestre de embarazo.

Ese ácido fólico es una vitamina B común que se disuelve en agua y es esencial para el funcionamiento del cuerpo humano, que necesita más vitaminas en los periodos en los que el crecimiento es más rápido, como durante el embarazo o cuando el feto se está desarrollando.

Ese ácido fólico se encuentra naturalmente en los vegetales de hoja verde y se recomienda complementar la dieta con una pastilla de ácido fólico de 0.4 miligramos al día al menos 3 meses antes del embarazo.

Según distintos estudios, si las mujeres en edad fértil consumieran 0.4 miligramos de ácido fólico al menos 3 meses antes de quedar embarazadas y durante el primer trimestre, podrían reducir hasta en un 70% la probabilidad de que su hijo naciera con espina bífida.

El departamento sanitario Elx-Crevillent, al frente del que está el Hospital del Vinalopó, cuenta con un plan de atención a pacientes con diversidad funcional que garantiza la accesibilidad universal en la atención sanitaria y mejora la experiencia de estos pacientes y su calidad de vida.

“Queremos manifestar todo nuestro apoyo y colaboración en los proyectos que durante los próximos meses, y años, planteemos para prevenir esta patología. Además, ponemos a disposición de los pacientes nuestros recursos para ayudar a la asociación en la tan importante labor que está realizando en prevención, atención temprana o rehabilitación entre otros aspecto”, ha concluido el doctor Pedro González, director médico del Hospital Universitario del Vinalopó.