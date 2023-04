La Generalitat convoca este viernes la Mesa Valenciana de la Sequía

La Generalitat Valenciana ha convocado este viernes a los agricultores para la celebración al mediodía la Mesa Valenciana de la Sequía.

En ella se abordará la situación del sector primario ante la ausencia prolongada de lluvias.

Los agricultores insisten en que, tras un año de sequía, los cultivos de secano están perdidos, pero los de regadío aún pueden salvarse si se adoptan medidas urgentes y extraordinarias.

Los agricultores van a reclamar también la necesidad de que en España se impulse un Plan Hidrológico Nacional, según ha afirmado Ángel Urbina, portavoz de la Federación de Regantes de la provincia de Alicante.

Trasvase urgente y extraordinario del Júcar

Por otro lado, la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja ha reclamado formalmente a la Confederación Hidrográfica del Júcar un trasvase extraordinario de casi 20,5 hectómetros cúbicos de agua desde la cuenca del Júcar a la del Vinalopó para evitar este año la extracción de ese volumen de agua para regadío de los acuíferos de la sierra de Crevillent, así como de otros emplazados en los municipios de Salinas, Villena, Beneixama y Peñarrubia.

De la sierra de Crevillent se nutren por ejemplo los regantes de la SAT San Enrique de Elche, la Comunidad de Regantes de Hondón de las Nieves y la Aspe, que han cifrado la necesidad de recursos hídricos para este año en 6,5 hectómetros cúbicos de agua.

